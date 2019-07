Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, l'incontro tra la Juventus e l'entourage di Neymar, ci sarà. Ed il quotidiano spagnolo svela anche quando: durante questa settimana, la dirigenza bianconera potrebbe incontrare in Cina l'agente del calciatore Pini Zahavi. Anche se Paratici ​è di ritorno in Italia, Pavel Nedved ​è rimasto al seguito della squadra. Anche, e soprattutto, per approfittare di queste occasioni.