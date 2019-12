C'è anche la Juventus sulle tracce di Marc-André ter Stegen. Secondo il quotidiano catalano Mundo Deportivo, i bianconeri oltre al Bayern Monaco e al Paris Saint-Germain hanno bussato alla porta del portiere tedesco. Sotto contratto fino a giugno 2022 con il Barcellona, pronto a blindarlo con un nuovo accordo come vuole anche il 27enne nazionale tedesco.



Recentemente altre voci di mercato avevano dato la Juve su altri grandi portieri come l'italiano Donnarumma del Milan o lo spagnolo De Gea del Manchester United. Intanto i campioni d'Italia hanno già trovato un accordo di massima per prolungare il contratto del polacco Szczesny dal 2021 al 2024, con tanto di aumento dell'ingaggio da 3 a oltre 5 milioni di euro netti all'anno più bonus.