Secondo il quotidiano Sport Kessie al Barcellona sarebbe in dirittura di arrivo: “ "è un calciatore che il Barça considera molto interessante per diversi motivi. Il primo, ovviamente, è di carattere economico, perché arriverà a costo zero e con un ingaggio abbordabile per le casse societarie. Inoltre, è un centrocampista con caratteristiche uniche, che al momento mancano nella rosa di Xavi: l'ex Atalanta potrebbe portare in dote una decina di gol a stagione. È un centrocampista dal gran fisico, ma non privo di tecnica, grazie al lavoro di Gasperini e Pioli. Un giocatore versatile, dato che può giocare sia come centrocampista centrale che come mezzala, un vero e proprio box to box".