Lautaro Martinez è il favorito di Diego Simeone per sostituire Luis Suárez nell'attacco dell'Atlético Madrid a fine stagione. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo in Spagna i Colchoneros hanno anche già ricevuto dall'Inter le indicazioni per il prezzo del suo cartellino che non dovrà essere inferiore ai 70 milioni di euro.