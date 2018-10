25 minuti, 40 milioni di euro e lo sgarbo alla Roma sul mercato. Malcom, al Barcellona, non riesce a trovare spazio e continuità, non rientrando nelle idee di Ernesto Valverde. Poche le rotazioni là davanti, tanti i club interessati all'esterno offensivo brasiliano. Tra i questi c'è anche l'Inter.



TOTTENHAM E MAXI OFFERTA - Come scrive Sport, i nerazzurri, insieme all'Arsenal, hanno fatto dei primi sondaggi, capendo se ci fossero margini di manovra per un trasferimento in prestito. Il Barcellona, però, non è aperto a questo scenario. Diverse, invece, le avances del Tottenham, che è pronto a investire 50 milioni di euro per Malcom: già seguito lo scorso gennaio, ai tempi del Bordeaux, il brasiliano piace a Pochettino, tanto che valuta la maxi offerta, più alta di quanto speso dal Barça per il classe '97.