Ultimo giorno di mercato, ultime ore di trattative per sistemare i tasselli finali delle rose. L'Inter riflette sulle prossime mosse con un occhio sulla fascia, ma non trova conferma la notizia - diffusa fin da mercoledì con forza dai media spagnoli - di un avvicinamento a Jordi Alba. L'operazione, con l'esterno spagnolo proposto ai nerazzurri in prestito con diritto di riscatto, non convince in viale della Liberazione.



OSTACOLI - I media spagnoli, tra cui i quotidiani Sport e Mundo Deportivo, hanno rilanciato l'operazione ipotizzando, da parte del Barcellona, un pagamento del 60% dell'ingaggio del giocatore (circa 9 milioni di euro lordi) per far spazio in rosa e alleggerire il monte stipendi. Per l'Inter si tratterebbe in ogni caso di un'operazione pesante da sostenere nell'attuale situazione, con lo stesso giocatore non convinto della destinazione.