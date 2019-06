La Juventus sarebbe vicina all'acquisto di Adrien Rabiot, centrocampista classe 1995 in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain il prossimo 30 giugno. Secondo El Chiringuito TV, i bianconeri sarebbero in prossimità di assestare il colpo: un'operazione da 10 milioni di euro di 'bonus firma' e commissioni (Emre Can, anche lui in scadenza nel 2018 con il Liverpool, 'costò' 16 milioni da questo punto di vista), più un ingaggio di 7 milioni di euro netti a stagione fino al 2024.



L'INVESTITURA DI BUFFON - Proprio ieri, intervistato dal Corriere dello Sport, di Rabiot aveva parlato in termini entusiastici Gianluigi Buffon, che ha trascorso con lui un anno da compagno di squadra al PSG: "Rabiot è incredibile, fortissimo. Quello che ho conosciuto io è un fuoriclasse, un mix fantastico: ha la forza fisica di Pogba, è un autentico armadio, la personalità nel gioco di Vidal e potenzialmente il dinamismo e la capacità di inserimento di Marchisio". Un'investitura da parte dell'ex capitano della Juventus?