La stagione negativa di Zaniolo e il drammatico addio alla Roma, non sono passate inosservate nemmeno all'estero. Il quotidiano spagnolo Marca, in contrapposizione al premio FIFA the Best (vinto ieri da Messi), ha deciso di stilare un elenco dei peggiori giocatori dell'anno dando la possibilità a tutti gli utenti di votare il loro "The Worst". In lizza, oltre ad Aubameyang, Hazard e Maguire, anche Nicolò Zaniolo che al pari di Lucas Moura, Koulibaly e Joe Gomez, ha ottenuto il 2% dei voti totali. Guida la classifica Eden Hazard con il 55% delle preferenze. Segue Maguire con il 15%.