Erling Braut Haaland non costerà solo 75 milioni di euro. La clausola rescissoria presente nel suo contratto con il Borussia Dortmund, secondo Cadena Ser ha anche delle postille che fanno lievitare incredibilmente il costo. Si perché quella cifra non include le commissioni che, secondo il portale spagnolo, saranno di 40 milioni di euro per Mino Raiola e di 20 milioni di euro per il padre di Haaland. Chi lo vuole è avvisato, la cifra da pagare raddoppierà rispetto alla clausola.