Da qualche giorno Parigi è diventata la capitale del calcio europeo, almeno per quanto riguarda le attenzioni degli spettatori e dei media. L'acquisto di, insieme a quelli di Hakimi, Donnarumma, Wijnaldum e Hakimi, è il definitivo segnale – se mai ce ne fosse stato bisogno – che gli sceicchi fanno sul serio e sono pronti a tutto pur di vincere la primadella loro storia. Una campagna trasferimenti straordinaria, avvenuta a due estati dal Mondiale in Qatar del 2022, che vedrà protagonista proprio lo stato dei proprietari del club.I tifosi, in questo senso, lo hanno preso di mira per le sue volontà ormai dichiarate di trasferirsi al. Dopo la presentazione dei nuovi acquisti, infatti,è stato annunciato titolare nella formazione che ha affrontato lo Strasburgo ed. L'unica nota negativa che ha macchiato una giornata storica, conclusasi con la vittoria per 4-2 contro lo Strasburgo che ha visto andare a segno – tra gli altri – anche la stella francese.. Dalla Spagna, in particolare dal Chiringuito, dicono che il fuoriclasse francese chiederà di riunirsi conil prima possibile per trattare il suo addio con il Real Madrid. L'idea di vendere Mbappé a un anno dalla scadenza del suo contratto potrebbe anche essere presa in considerazione dai transalpini,. Inoltre, con la lente d'ingrandimento posta sui conti del PSG, incassare almenodalla sua cessione rimetterebbe le cose a posto anche da quel punto di vista., che sia già in questa stagione o la prossima, la strada sembra segnata., tenendolo in squadra e provando a fare il primo decisivo all-in per la prossima Champions. A pochi giorni dalla fine del mercato, dopo lo storico trasferimento di Messi, potrebbe già arrivarne un altro. Se Mbappé dovesse andare al Real Madrid questa estate, a quel punto una buona parte dei riflettori si sposterebbero dalla Francia alla Spagna. Con buona pace degli sceicchi.