Il Psg dovrà mettersi presto all'opera se spera di trattenere l'asso francese Kylian Mbappé: come rivela OK Diario, infatti, il numero 10 della Nazionale transalpina ha chiesto l'addio di Neymar, la firma di Kane e l'arrivo di Zidane in panchina per continuare a giocare sotto la Tour Eiffel.