Che il rapporto tra Leo Messi e Neymar sia ottimo non ci sono dubbi, così come è appurato che il brasiliano vorrebbe tornare a giocare al Barcellona. La trattativa con il PSG però non è semplice, con il club francese che continua a valutare il giocatore oltre 200 milioni di euro. Cifra che spaventa il club catalano, reduce dagli investimenti per Griezmann e De Jong, ma che non cambia la volontà di Messi di tornare a giocare con il classe '92.



DECIDE MESSI - E stando a quanto riportato dalla stampa spagnola, il diktat della Pulga è stato estremamente duro: la condizione per la firma sul rinnovo è proprio l'acquisto di Neymar. E si sa, quando a Barcellona parla Messi difficilmente le cose vanno in modo diverso. Soprattutto se sul tavolo c'è anche il rinnovo del 10...