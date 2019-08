Sempre meno tempo a disposizione per chiudere il mercato e sempre meno tempo per sviluppare le poche idee di questi ultimi giorni di trattative, dopo la brusca e probabilmente definitiva frenata per l'argentino dell'Atletico Madrid Angel Correa. Dopo Everton, Depay e l'udinese Rodrigo De Paul, giunge dalla Spagna l'ultima indiscrezione in chiave rossonera per completare il reparto offensivo a disposizione di Marco Giampaolo.



Secondo la collega Arancha Rodriguez, intervenuta a Cadena Cope, dopo l'acquisto del terzino sinistro Theo Hernandez il Milan si è rivolto nuovamente al Real Madrid per il prestito dell'attaccante classe '99 Brahim Diaz. Acquistato lo scorso gennaio dal Manchester City, il talento andaluso di nascita ma di origini marocchine ha disputato soltanto 11 presenze dal suo ritorno in Spagna e si è preso del tempo per dare la sua risposta a Maldini e Boban. Attualmente Brahim Diaz è ai box per una lesione muscolare che lo terrà lontano dai campi fino a metà settembre.