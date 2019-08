Angel Correa e il Milan, la storia continua. A un certo punto, con un André Silva rispedito al mittente dal Monaco, sembrava che la trattativa potesse definitivamente saltare. Invece, la società di via Aldo Rossi ha riattivato i contatti, insistendo, per regalare a Marco Giampaolo la seconda punta da affiancare a Piatek. Seconda punta che è stata individuata nel 10 dell'Atletico Madrid. Nei giorni scorsi l'agente del'ex San Lorenzo, Agustin Jimenez, è stato ospite a Casa Milan, in un incontro utile per sottolineare la volontà di Angelito di vestire la maglia rossonera. E ora...



VOLONTA' MANIFESTATA - E oggi, AS, parla di un Correa che ha comunicato all'Atletico Madrid la volontà di cambiare aria: il classe '95 vuole trovare maggiore continuità, cosa che non è successa nelle passate stagioni e che rischia di riproporsi in questa. Per questo l'argentino fa sapere ai Colchoneros di voler cambiare aria, fattore che potrebbe indurre gli spagnoli ad abbassare le pretese, trasformando la richiesta di 55 milioni di euro (bonus compresi) e avvicinandosi all'offerta del Milan (45 milioni di euro bonus compresi). Il Milan parla con l'agente e aspetta, mentre Correa fa sentire la sua voce all'Atletico.