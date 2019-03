Una delle idee del Milan in vista della prossima stagione è quella di trovare un'alternativa a Ricardo Rodríguez, il giocatore di movimento più utilizzato da Gattuso in questa stagione. Gli osservatori rossoneri guardano con particolare attenzione al calcio spagnolo e all'Eibar, una delle squadre più interessanti dell'attuale Liga.



OCCHI SU CUCURELLA- Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il Milan sarebbe molto interessato a Marc Cucurella, classe 1998, esterno sinistro spagnolo che predilige giocare in posizione di terzino, ma abile a ricoprire tutti i ruoli sulla fascia. Il futuro di Cucurella, al momento, è incerto, al netto degli interessi da Italia e Germania: si trova, infatti, in prestito, all’Eibar con diritto di riscatto fissato a 2 milioni di euro. I catalani, però, si sono cautelati con un contro riscatto fissato a 4 milioni. Sul giovane talento ci sono anche il Borussia Dortmund e il Borussia Mönchengladbach.