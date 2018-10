Luka Modric offerto all'Inter. Dal Real Madrid. Lo scrive Diario Gol, con le Merengues che vogliono inserire il croato in un'offerta per Mauro Icardi: il cartellino dell'ex Tottenham, in scadenza nel 2020, più 40 milioni di euro per arrivare al capitano interista. Offerta che verrà presentata in estate, non a gennaio, con il 9 nerazzurro che torna, prepotentemente, nel mirino del Real Madrid.