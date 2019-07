Il futuro è ancora tutto da scrivere, ma una certezza c'è: James Rodriguez lascerà il Real Madrid. Il giocatore non rientra nei piani di Zinedine Zidane, che ha dato il via libera per lasciarlo partire. La sfida è apertissima, a contenderselo ci sono Napoli e Atletico Madrid. I Blancos - secondo quanto riporta Marca - avrebbero fissato una deadline per decidere il futuro del colombiano. Entro il 29 luglio, data in cui il giocatore tornerà dalle vacanza, l'agente Mendes dovrà trovare una soluzione. Florentino Perez spinge per la cessione a titolo definitivo, per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. In vantaggio, a oggi, è l'Atletico: i Colchoneros, a differenza del Napoli, sembrano intenzionati a soddisfare le richieste del giocatore, stuzzicato dalla proposta biancorossa. Il countdown, intanto, è partito: tra nove giorni si conoscerà il futuro di James...