La permanenza di Fabian Ruiz al Napoli continua ad essere tutt'altro che scontata: il centrocampista ex Betis è finito da tempo nel mirino di vari top club europei, in particolare Real Madrid e Barcellona. Nel duello tutto spagnolo per il classe '96, secondo Mundo Deportivo, potrebbe risultare decisivo il "fattore" Quique Setièn, allenatore che siede sulla panchina del Barça dallo scorso 13 gennaio e che lanciò Fabian proprio ai tempi del Real Betis. Barcellona che dunque appare oggi in vantaggio sui Blancos per la mezzala azzurra.