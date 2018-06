Secondo quanto riferisce Superdeporte, il Napoli continua a seguire Santi Mina, attaccante classe 1995 del Valencia. Stando al quotidiano spagnolo, il club di De Laurentiis avrebbe proposto una cifra tra i 15 e i 18 milioni per il classe 1995, autore di 15 reti in 38 presenze tra Liga e Coppa del Re. No del Valencia, che che ha giudicato troppo bassa l'offerta dei partenopei.