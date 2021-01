Aleksander Ceferin sta negoziando con diversi top club europei come il Real Madrid nel tentativo di stabilire una versione rinnovata della Champions League. E' quanto emerge dalla Spagna, con As che racconta come per diverse settimane, il presidente UEFA Aleksander Ceferin abbia tentato di plasmare una versione rinnovata della Champions League, creando non solo un comitato di esperti che lavori sugli aspetti strutturali e logistici della nuova competizione,