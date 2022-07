Notizia choc dalla Spagna: l'attaccante del Psg Neymar rischia il carcere per frode. El Pais riporta che è in corso un'indagine sui movimenti del brasiliano, e spiega: "Le autorità fiscali spagnole avrebbero chiesto un risarcimento di 10 milioni di euro al giocatore, che rischia anche due anni di carcere. La presunta frode, quantificata dalla Procura in 8,4 milioni, riguarda il passaggio del brasiliano dal Santos al Barcellona nel 2013 e vede coinvolti anche Josep Maria Bartomeu, Sandro Rosell e i genitori del fuoriclasse del Paris Saint-Germain. Alle suddette richieste si aggiungono anche quelle della società brasiliana DIS, che all’epoca dei fatti rivendicava di possedere il 40 per cento dei diritti del giocatore: chiede cinque anni di reclusione per Neymar e il rimborso di 150 milioni di euro".