Il mondo si interroga sul futuro del più forte. Dopo l’esperienza al Psg, che ne sarà di Leo Messi? La Pulce, con contratto al Psg in scadenza a fine stagione, ragiona sul da farsi. Intanto, a cominciare dall’Arabia Saudita - che con l’Al-Hilal sogna il grande colpo - le offerte non mancano.



IL GRAN RIFIUTO - L’ultima indiscrezione arriva dalla Spagna. In particolare dal quotidiano Sport, sicuro che l’argentino abbia rifiutato un’offerta clamorosa da parte degli arabi: un biennale da 600 milioni complessivi. Cifre astronomiche, fuori portata anche per i più ricchi del vecchio continente. Il Psg, al momento, vorrebbe prolungare la permanenza in Francia del campione del mondo, nonostante il richiamo forte da Barcellona per il grande ritorno a casa.



IPOTESI MLS - Europa, ma non solo. Tra i club interessati resta sempre l’Inter Miami dell’ex Milan, Real e Manchester United David Beckham, pronto a mettere sul piatto un’altra offerta faraonica per portare Leo in Mls. Messi ragiona sul da farsi.