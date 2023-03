"È ancora troppo presto per parlare del futuro di Messi". Cristophe Galtier aveva parlato così sul tema del rinnovo della Pulce, di grande attualità in casa PSG vista la scadenza fissata al termine di questa stagione: "Leo sta parlando molto con la dirigenza. La sua permanenza sarebbe un bene per tutti: so che ci sono state molte critiche dopo il Bayern, ma lui è stato decisivo in molti momenti della stagione".



L'INCUBO - Pomeriggio da dimenticare per il tecnico, oggetto di qualche fischio nel pre-partita, al pari dell'argentino: poi è arrivata la sconfitta per 0-2 contro il Rennes. Galtier a fine stagione, salvo clamorosi colpi di scena, lascerà Parigi, e lo stesso destino potrebbe vedere protagonista pure il Campione del Mondo.: Messi non ha ancora accettato la proposta di rinnovo formulata da Al-Khelaifi e sembra ancora dubbioso di proseguire l’avventura in terra transalpina. Le proteste dei tifosi non fanno che acuire il problema.