Nuovo possibile colpo di scena a proposito del futuro dell'attaccante in uscita dal Real Madrid Marco Asensio. Il classe '96 maiorchino, che ha deciso di respingere l'ultima proposta dei blancos per rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e che nelle passate settimane aveva preso atto delle manifestazioni di interesse giunte pure dalla Serie A (Juve e Milan in testa), avrebbe deciso di infatti di fare marcia indietro rispetto ai suoi propositi di accasarsi in Premier League e all'Aston Villa, allenato dal connazionale Unai Emery.



Nonostante la ricchissima offerta economica arrivata all'entourage di Asensio dalla società inglese, secondo quanto ricostruisce il quotidiano madrileno AS nelle ultime ore sono risalite prepotentemente le azioni del Paris Saint-Germain, che mette sul piatto un contratto di 4-5 stagioni e condizioni ovviamente importanti. Dietro la decisione di Asensio di salutare il Real Madrid dopo 9 anni c'è soprattutto il desiderio di ritrovare un posto da titolare che in particolare nelle ultime due stagioni sotto la guida di Ancelotti era tutto meno che garantito.