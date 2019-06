"PSG? Non torno neanche per sogno": parola di Neymar. L'indiscrezione rimbalza dalla Spagna, secondo Sport il brasiliano ha manifestato la ferma volontà di non tornare a Parigi: sorride il Barcellona, Messi spinge per riportare O'Ney in blaugrana e la dirigenza catalana è disposta anche a 'sacrificare' il promesso sposo Griezmann per accontentare il desiderio della Pulce argentina.



OFFERTA REAL - Il Barça deve però guardarsi le spalle dall'agguerrita concorrenza del Real Madrid che, secondo Mundo Deportivo, ha presentato ai parigini una clamorosa offerta per Neymar: 130 milioni di euro più il cartellino di Gareth Bale o James Rodriguez, andando quindi ad avvicinare i 300 milioni chiesti da Al-Khelaifi per liberare la sua stella. Notizia che preoccupa il Napoli: come confermato dal presidente De Laurentiis, gli azzurri stanno trattando il fantasista colombiano per regalarlo ad Ancelotti, suo grande estimatore.