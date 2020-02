Il Barcellona non molla Lautaro Martinez e studia una nuova strategia per arrivare all'attaccante dell'Inter: i blaugrana vogliono sfruttare il Decreto Crescita italiano. Secondo quanto riferisce Mundo Deportivo infatti, il presidente dei catalani Josep Maria Bartomeu ha incontrato il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli e a lui ha chiesto di spingere affinché la prima versione del nuovo regime fiscale (tassazione al 30% per i lavoratori che arrivano in Italia dopo essere stati almeno due anni fuori dai confini dello Stivale; nella versione poi approvata la quota è stata alzata al 50%) sia applicata anche a Spagna e altri stati europei: così facendo, il Barça potrebbe avere agevolazioni sull'ingaggio di Lautaro e risparmiare in vista dell'ingente spesa per il cartellino (111 milioni di euro la clausola rescissoria con l'Inter).