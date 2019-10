L'Inter è a caccia di uno o più centrocampisti di affidamento e qualità. In particolare guarda in casa Barcellona e pensa ad Arturo Vidal e ad Ivan Rakitic, entrambi scontenti della permanenza in Catalogna. Secondo il Mundo Deportivo, il blaugrana li lascerebbero partire ma solo in cambio di uno sconto consistente per Lautaro Martinez.