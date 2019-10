Che il croato stia sondando il terreno e vagliando le possibilità per lasciare la Catalogna già durante il mercato di gennaio sembra essere notizia assodata. Bisogna ora capire se il Barcellona avrà voglia di lasciarlo andare e, eventualmente, verso quale destinazione. Anche dalla Spagna però ammettono che Ivan Rakitic non è mai stato così lontano dai blaugrana. E' Marca a dedicare alla situazione del croato un lungo approfondimento ammettendo che Rakitic sente di aver perso la scommessa di rimanere a Barcellona la scorsa estate; puntare i piedi per restare in Catalogna si è rivelata una mossa sbagliata ed è toccato a Valverde farglielo capire lasciandolo in panchina durante questo inizio di stagione senza dare al giocatore nessuna spiegazione. A questo punto è il giocatore stesso a voler prendere una posizione chiedendo la cessione a gennaio. Su di lui ci sono Inter, Juventus, Milan e Manchester United.