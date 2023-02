È di Defensa Central la notizia secondo la quale il Real Madrid starebbe pensando di fare spesa in casa Juventus. Nel mirino dei Blancos infatti ci sarebbero 4 giocatori bianconeri: Federico Chiesa, Dusan Vlahovic, Manuel Locatelli e Moise Kean. In particolare, i primi due sarebbero al centro dei desideri del Real, e la Juventus potrebbe lasciarli partire in caso di offerte irrinunciabili.