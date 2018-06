Secondo quanto riporta il quotidiano iberico Mundo Deportivo, gli agenti di Paulo Dybala avrebbero incontrato la dirigenza del Real Madrid: come si legge, l'entourage del giocatore non avrebbe però parlato solo con la casa blanca ma, anzi, in vantaggio nella corsa al giovane argentino ci sarebbe il PSG. Il club francese starebbe pensando alla Joya per sostituire, in caso di partenza, Edinson Cavani.