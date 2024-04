Dalla Spagna - Real Madrid su un difensore del Milan

39 minuti fa

Il Real Madrid sta cercando un nuovo rinforzo per la propria difesa in vista della prossima estate di calciomercato in cui dirà addio sicuramente a Nacho e con l'idea di ringiovanire la rosa.



Per questo, secondo quanto riportato da Fichajes in Spagna, il club madrileno ha sondato il terreno con il Milan per Malick Thiaw, difensore centrale classe 2001 arrivato due anni fa dallo Schalke 04. La valutazione del cartellino secondo il portale spagnolo è di 30 milioni di euro.