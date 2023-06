Arrivano dalla Spagna ulteriori indiscrezioni in merito alla decisione della Juventus di svincolarsi dal progetto Superlega. Nella lettera inviata a Real Madrid e Barcellona, secondo AS, il direttore generale bianconero Maurizio Scanavino ha affermato che la UEFA ha minacciato il club torinese di espellerlo per cinque anni dalle competizioni europee dopo gli ultimi processi in cui è stato coinvolto.



REICHART PENSA ALLLA CAUSA ALLA UEFA - Nel frattempo Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha commentato sui social la richiesta dei bianconeri: "L'ultimo chiuda la porta e spenga la luce", postando una foto che ritrae Florentino Perez e Joan Laporta insieme a Bernd Reichart, CEO della società A22, chiamata a promuovere la competizione. Proprio quest'ultimo, sempre secondo AS, starebbe pensando di fare causa alla UEFA dopo le minacce di Ceferin alla Juve.