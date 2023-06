L'ex Fiorentina Lubos Kubik ha parlato in un'intervista al Corriere dello Sport dove ha parlato della finale di Conference League e ha dato un consiglio per gli acquisti alla squadra gigliata: "Coppa UEFA '90? Ho già parlato con Barak e gli ho spiegato cosa abbia voluto dire per Firenze perdere quella finale di 33 anni fa. Ricordo tutto come se fosse oggi… L’handicap più grande per noi fu il non poter giocare la gara di ritorno davanti ai nostri tifosi a Firenze. La Uefa optò per Avellino in virtù della squalifica del Franchi ma quando uscimmo sul terreno di gioco per riscaldarci trovammo uno stadio pieno quasi solo di tifosi della Juventus"



MERCATO - Credo che dalla cessione di Vlahovic sia rimasto irrisolto il problema della prima punta e allora se posso suggerire a Pradè un nome mi permetto di fare quello di Patrik Schick, uomo-gol che che conosce già bene la Serie A: lui sarebbe perfetto per Italiano