Dalla Spagna tornano forti le voci per un arrivo di Cesar Azpilicueta al Barcellona la prossima stagione, a riportarlo è Marca. Il difensore spagnolo ha 32 anni e un contratto in scadenza la prossima con il Chelsea il ché renderebbe agevole l'acquisto da parte dei Blaugrana, visti i problemi economici in cui riversano, risparmiando sul costo del cartellino e sull'ingaggio vista la non più giovane età.