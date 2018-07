La Roma mette nel mirino un portiere del Barcellona per il dopo Alisson. Come scrive Mundo Deportivo, il club giallorosso sta puntando su Cillessen, secondo portiere del club blaugrana e titolare della nazionale olandese. Dopo aver giocato da protagonista nell'Ajax, si è ritrovato riserva in Catalogna: la voglia di tornare a giocare titolare, per lo più in un club che disputa la Champions League, è alta. Il prezzo che ne fa il Barça? 35 milioni di euro. La Roma ci pensa, come pensa ad Areola del PSG. Con Alisson destinato a lasciare i giallorossi.