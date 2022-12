Nuovo anno, nuova vita per Cristiano Ronaldo. Dal 1° gennaio l'attaccante portoghese sarà un nuovo giocatore. Il quotidiano spagnolo Marca riporta che il giocatore - rimasto svincolato dopo la risoluzione con il Manchester United - firmerà un contratto di due stagioni e mezza.- Tra i tant club che si sono fatti avanti l'Al-Nassr è stato quello più convinto di affondare il colpo per CR7, al quale, oltre a bonus sportivi e legati alla pubblicità grazie ai quali diventerà lo sportivo più pagato al mondo. In totale, secondo Marca, parliamo di una cifra di quasi 200 milioni di euro a stagione.