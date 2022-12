Nella storia del calcio portoghese è il numero uno. Ora, per, la situazione sembra capovolta. Il cinque voltefatica anche in nazionale e in patria lo scaricano. Per il 70% dei lettori di A Bola, dovrebbe sedersi in panchina.La situazione di CR7 fa discutere anche in nazionale e il quotidiano portoghese lo ha chiesto con un sondaggio:Dunque, via agli interrogativi. Il Portogallo dipuò fare meglio senza Cristiano? Forse sì, calcolando che al momento in panchina c’è, che quando chiamato in causa ha ben figurato e scalpita per prendersi la scena.Ronaldo ha 38 anni, è al suo ultimo gran ballo e punta al bersaglio grosso per chiudere con la coppa una carriera da film. L’intenzione non è stata mai nascosta. CIn Qatar ha segnato contro il, nella gara d’esordio, senza trovare il gol controSecondo le ricostruzioni della stampa portoghese, avrebbe addirittura insultato il ct Santos, colpevole di averlo sostituito: "Non vedi l’ora di togliermi, eh?". Lesa maestà.Ronaldo è lo svincolato di lusso del. Doveva sfruttare la grande vetrina per rilanciarsi, ma fin qui non ci è riuscito come sperava. I commenti dei tifosi danno l’idea del momento:Con la stanchezza degli avversari potrebbe fare la differenza". Qualcun altro è ancora più pesante:Naturalmente dirà che non rispetta Fernando Santos e che essere sostituito è una mancanza di rispetto". Il suo miglior risultato al Mondiale resta il quarto posto del 2006: con la Svizzera, sarà già dentro o fuori per tener viva l’ultima chance. La tensione sale. CR7 la sente, il Portogallo pure.