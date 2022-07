Con Robert Lewandowski ufficialmente nuovo giocatore del Barcellona e Neymar che difficilmente lascerà il Psg,Lo ha fatto capire chiaramente non presentandosi, per motivi familiari, ma chiaramente legati al mercato, in ritiro con i Red Devils. Il suo agente,un viaggio tra Germania, Inghilterra, Francia e Spagna che non ha al momento avuto esiti positivi.L'ultima pista porta a Madrid, dove l'ex Juve ha vissuto per 9 anni con la maglia del Real. Dalla Spagna arrivano le indiscrezioni sulla possibilità di tornare ma con la maglia dei concittadini.Ciò che come riportano sia AS che MarcaIn più, ci sarebbe il costo del cartellino, con il Manchester che non vorrebbe lasciare partire il giocatore.Prima dell'Atletico,. "Ogni club ha una certa filosofia e non sono sicuro che sarebbe il segnale giusto per il Bayern e la Bundesliga se lo prendessimo ora", così si è espresso in merito il CEO dei bavaresi, con l'incontro avvenuto tra il presidente del club, Laporta e Mendes. Una situazione paradossale per il cinque volte pallone d'oro,