Cristiano Ronaldo vuole solo la Juventus. Come scrive il quotidiano spagnolo Sport, CR7 è colpito dallo sforzo che il club bianconero e i suoi proprietari, la famiglia Agnelli, sono disposti a fare. Per lui è importante sentirsi desiderato e la Juve ha dimostrato di essere disposta ad un investimento da record (350 milioni di euro complessivi) per portarlo a Torino.