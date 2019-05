Nelle ultime ore, erano cresciute fortemente le quotazioni di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Il tecnico toscano sembrava il candidato preferito dalla dirigenza bianconera per non far rimpiangere Massimiliano Allegri. Tuttavia, il tecnico del Chelsea potrebbe non lasciare Londra. Lo riporta il Mundo Deportivo. Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, il club inglese sarebbe soddisfatto dei risultati ottenuti da Sarri nel corso della stagione e non avrebbe intenzione di lasciarlo partire, anche in caso di sconfitta nella finale di Europa League contro l’Arsenal. Una secca smentita di quanto riportato nelle ultime ore. Dunque, l’ipotesi bianconera sembra sgonfiarsi clamorosamente, a meno di nuove sorprese.