Lionel Messi e l'Inter, un tormentone destinato a tornare di moda. Come riporta El Chiringuito Tv, infatti, l'offerta più importante che il 10 del Barcellona ha sul tavolo è quella del club nerazzurro, che ha delle agevolazioni fiscali per risparmiare sulla tassazione. In scadenza di contratto, Messi torna a essere sogno di mercato. Ma attenzione sempre alla concorrenza del Manchester City.