Paul Pogba è il sogno di mercato della Juventus. Circa una settimana fa il contatto tra Paratici e Raiola a Parigi, primi sondaggi concreti effettuati e poste le basi per il clamoroso ritorno. Intanto domani il Manchester United si ritroverà dopo a Carrington dopo le vacanze. Il francese ha intenzione di parlare con Solskjaer, manager dei Red Devils, per esporgli la sua idea: vuole lasciare l’Inghilterra, il prima possibile. Non vorrebbe neanche prendere parte alla tournée in Australia, che parte il prossimo 7 luglio.



Intanto, secondo quanto riferito da As, la scorsa settimana Pogba avrebbe chiamato Maurizio Sarri. Un contatto telefonico nel quale il centrocampista avrebbe manifestato tutta la sua voglia di tornare a Torino e l’interesse nel far parte del progetto della nuova Juve, che sta nascendo capeggiato dal tecnico ex Chelsea. Una volontà peraltro già espressa durante la recente festa per l’addio al calcio di Barzagli. L'operazione con il Manchester United resta complessa per i costi elevatissimi, ma la Juve resta vigile sulla situazione.