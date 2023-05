Zinedine Zidane è pronto a tornare in panchina al termine di questa stagione e dopo l'ennesimo anno sabbatico che si è preso dopo la fine della sua avventura con il Real Madrid. La panchina della Francia non si è liberata, e allora davanti a sé per il francese si potranno aprire 3 strade. La prima porta al PSG che libererà Galtier a fine anno. Poi c'è il Marsiglia con Tudor che ha tantissime richieste e potrebbe dire addio e infine c'è la Juventus che se dovesse riuscire a trovare il modo di terminare il rapporto con Allegri vorrebbe un big dal cuore bianconero per la propria panchina.