Secondo quanto riportato da Onda Cero in Spagna sono tre le offerte pronte per Achraf Hakimi, il terzino destro in prestito dal Real Madrid al Borussia Dortmund. Interessati al calciatore ci sono sia i gialloneri che il Bayern Monaco in Bundesliga oltre all'Inter in Italia, ma la richiesta delle Merengues è di non meno di 60 milioni.