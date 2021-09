Dici Svizzera e pensi a. Lui che all'Europeo segnò due gol contro la nazionale che era di Petkovic e che oggi è allenata da Murat Yakin. Nella testa di tutti gli italiani c'è ancora quel lancio lungo - al volo, tanto per gradire - verso Berardi e quella corsa fino ad entrare in area di rigore per il tap-in vincente. Domani ci riproverà. Ancora, di nuovo. Mancini ha detto che non ha i novanta minuti nelle gambe ma 60/70 può giocarli tranquillamente. Ad alto livello, perché conosce le qualità del suo centrocampista.- Manuel è pronto a prendere le chiavi della Nazionale, per continuare a crescere e responsabilizzarsi dopo l'Europeo vissuto da protagonista.. E anche i bianconeri hanno affondato il colpo decisivo per un giocatore che stavano inseguendo da anni. Venticinque minuti di Juve per iniziare a capire che vuol dire indossare quella maglia: Allegri l'ha schierato nell'ultimo minuto contro l'Udinese giusto il tempo di fargli fare la passarella per il debutto, inserendolo poi negli ultimi 24' contro l'Empoli.- Un inserimento graduale, com'è stato in Nazionale.. Manuel non se l'è fatto dire due volte, alla seconda partita del girone si è trasformato anche in bomber. Dalla Svizzera alla Svizzera, la consacrazione di Locatelli alla Juve passa - anche - dalla Nazionale.