In Turchia non hanno dubbi: Eljif Elmas sbarcherà in Italia per fare le visite mediche con il Napoli entro le prossime 48 ore.



LE CIFRE - Il centrocampista ha un accordo con il club azzurro sulla base di un quinquennale a un milione a stagione. Con il Fenerbahçe c'è un accordo di massima a 15 milioni di euro più 3 di bonus. Tutto fatto quindi, secondo i media turchi Elmas sbarcherà nelle prossime ore per iniziare la nuova avventura con il Napoli.