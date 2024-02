Dalla Turchia: Milan, tentativo per Arda Guler

Federico Zanon

Cinque partite giocate, per un totale di 92'. La prima stagione in maglia Real Madrid di Arda Guler è diversa da come se l'aspettava, il salto dal Fenerbahçe a uno dei club più vincenti del mondo è stato grande, ma il talento turco classe 2005 non immaginava di passare la maggior parte della stagione in panchina. La situazione non è destinata a migliorare, considerando gli arrivi in estate di Endrick dal Palmeiras e Mbappé, a parametro zero dopo la fine del contratto con il Paris Saint-Germain, motivo per il quale in accordo con il club potrebbe partire in prestito, per andare a giocare con continuità.



VIA IN PRESTITO - Nessuna bocciatura, il Real Madrid, che la scorsa estate lo ha pagato 20 milioni più 10 milioni di bonus (e una percentuale sulla futura rivendita del 20%), lo considera un futuro campione, semplicemente Arda Guler non è ancora pronto per giocare su certi palcoscenici. Per questo gli verrà trovata la sistemazione migliore, una squadra nella quale possa avere spazio e mettere in mostra il suo talento.



NON SOLO MILAN - Secondo quanto scrive Sporx, sull'ex Fenerbahçe ci sarebbe anche il Milan, che la scorsa estate era pronto a pagare i 17,5 milioni di euro di clausola rescissoria. Moncada e D'Ottavio hanno da tempo il nome di Guler sul taccuino, che potrebbe sbarcare a Milano - sempre secondo quanto riportato dalla stampa turca - con la formula di un prestito annuale o biennale. Un'operazione simile a quella che ha portato a San Siro Brahim Diaz, protagonista con 18 gol in 124 partite. Quella rossonera non è l'operazione più calda: il Real Madrid potrebbe decidere di piazzarlo in un club spagnolo, su di lui ci sono Las Palmas, Real Sociedad e Maiorca.