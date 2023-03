Gli occhi di diverse squadre della Serie A sono puntati in Turchia. Secondo quanto scrive il portale sporx.com, sono ben quattro i club sul difensore classe '98 Victor Nelsson. So tratta di Milan, Fiorentina, Atalanta e Sampdoria. Lo stesso club viola, si legge, aveva già chiesto informazioni sul ragazzo durante la militanza di Pulgar in Turchia. Nelsson costa circa 15 milioni di Euro.