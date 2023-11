I tempi non erano maturi, in estate, per un addio a cuor leggero trae il. Stefano Pioli aveva bisogno di un punto di riferimento da vertice basso in attesa del pieno inserimento di Musah e con Bennacer ai box, non se n'è fatto nulla anche se. L'ex Empoli è stato corretto anche nel non forzare la mano, dato che. Dall'altra parte, il club di Istanbul ha giudicato eccessive le pretese dei rossoneri per un giocatore in scadenza nel 2025, virando su Fred del Manchester United.Una volta deciso per la permanenza, giocatore e Milan hanno cominciato a discutere del rinnovo di contratto.. Fumata grigia, tendente al nero. Troppo alta la cifra per un over 30, per il Milan a queste condizioni non se ne parla.E così l'opzione Fenerbahce può tornare d'attualità, anche con un Fred in più. Krunic piace ancora, e, come riporta il portale locale Sporx, il Fener è pronto al secondo tentativo.. Con Musah integrato nelle rotazioni e l'algerino che vede la luce in fondo al tunnel,e si può pensare di farlo anche a un prezzo inferiore pur di non perderlo a zero, in assenza di nuovi accordi, nell'estate 2025.