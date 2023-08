Liberarsi degli esuberi e puntellare lo scacchiere di Pioli con alcune nuove pedine che si incastrino perfettamente nel sistema di gioco dell’allenatore emiliano.Rimane indubbio il fatto che, a livello numerico (dopo la cessione di Gabbia al Villarreal, il dirottamento di Kalulu come opzione sulla destra insieme a Calabria e la situazione attorno a Caldara, considerato in uscita) rimane il solo Kjaer a dare man forte alla coppia Tomori/Thiaw.Secondo quanto riportato da TycSports, i, 21enne difensore centrale in forza alla Platense. Dal Sudamerica fanno sapere che i contatti sono stati condotti direttamente dal, insieme a Esteve del Montpellier (in linea con la politica societaria e dai costi contenuti, circa 6/7 milioni), Kabak dell'Hoffenheim e Tanganga del Tottenham (vecchi pallini che possono tornare in auge), Omobamidele, centrale irlandese in forza al Norwich sul quale preoccupano i costi dell'operazione - intorno ai 15 milioni - e Lenglet del Barcellona (idea sondata vista l'ottima esperienza e il piede mancino)., come le origini del cognome facevano già presumere.. Un esordio che l'ha visto protagonista, tanto da sottrarre la titolarità al proprio capitano Suso. Il suo profilo, tra l'altro, era stato già portato all'attenzione dell'ex CT azzurro Mancini come possibile nuovo oriundo da inserire nella rosa della Nazionale. Dal giorno del debutto, Pellegrino ha saltato solo 4 match (di cui 2 per infortunio muscolare) disputando 17 partite e siglando anche una rete nell'ultimo incontro contro il Gimnasia., tanto da meritarsi non solo una clausola rescissoria pari a 5 milioni di euro ma anche l'interesse del Velez e, in Italia, della Sampdoria, che aveva avviato i primi contatti preliminari per il giocatore e muovendosi per prelevare il 90% del suo cartellino dal Platense.D'altronde, il suo allenatore (Martin Palermo) aveva già predetto il futuro del classe 2002:E pensare che ha scelto il calcio solo in adolescenza, dopo una gioventù vissuta da tennista di buon livello - con Alcaraz come modello di riferimento -. Adesso, il nuovo Passarella è destinato al grande palcoscenico europeo, come aveva predetto Palermo.